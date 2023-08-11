Мужчина погиб в ДТП на трассе в Брянском районе
60-летний водитель погиб в аварии на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.
Утром 11 августа на 26 км автомобильной дороги федерального значения Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь, обход г. Брянска произошла авария. Автомобиль «ВАЗ-2110» съехал с дороги в кювет и перевернулся.
60-летний водитель погиб на месте. Инспекторы выяснили, что мужчина страдал сердечно-сосудистым заболеванием.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства автоаварии.
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