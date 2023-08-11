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Мужчина погиб в ДТП на трассе в Брянском районе

2023, 11 августа 14:18 Происшествия
Мужчина погиб в ДТП на трассе в Брянском районе
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60-летний водитель погиб в аварии на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД. 

Утром 11 августа на 26 км автомобильной дороги федерального значения Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь, обход г. Брянска произошла авария. Автомобиль «ВАЗ-2110» съехал с дороги в кювет и перевернулся. 

60-летний водитель погиб на месте. Инспекторы выяснили, что мужчина страдал сердечно-сосудистым заболеванием.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства автоаварии.

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