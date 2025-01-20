Мужчина погиб в ДТП на трассе в Жуковском районе

Один человек погиб и трое пострадали в аварии ес трассе в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Жуковском районе на 3-м км автомобильной дороги «Жуковка-Летошники» произошла смертельная авария. 59-летний водитель не справился с управлением автомобиля LADA-212140. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Lifan-214815.

Водитель отечественной машины погиб на месте. 47-летняя женщина-водитель иномарки, а также двое её пассажиров с травмами попали в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.