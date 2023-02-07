Мужчина погиб в ДТП в Жирятинском районе

Водитель погиб, а пассажирка травмировала голову в аварии на трассе в в Жирятинском районе. О происшествии рассказали в региональном ГИБДД.

На 23 км автодороги «Почеп-Жирятино» в Жирятинском районе произошло смертельное ДТП. 54-летний водитель за рулём автомобиля Geely MK-Cross не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Водитель умер на месте происшествия до приезда медиков. 52-летняя пассажирка с травмами головы попала в больницу. Инспекторы выяснили, что оба пострадавших не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Полиция проводит проверку