Мужчина получил травмы на пожаре в Красном Роге

Мужчина получил травмы на пожаре в жилом доме в посёлке Краснвй Рог. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Выгоничском районе. В посёлке Красный Рог на улице Лесная загорелся частный жилой дом.

На происшествии работали три пожарные автоцистерны. Они ликвидировали возгорание.

На пожаре травмы получил полилой хозяин дома. Причину возгорания выясняют эксперты.