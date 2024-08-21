Мужчина получил тяжелые травмы в аварии в Суражском районе

49-летний мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами после аварии в Суражском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 13 километре региональной автодороги «Мглин -Сураж» в Суражском районе произошло ДТП. 49-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ». Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Мужчину с сочетанными травмами и переломом ноги отвезли в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.