Мужчина пострадал в аварии на трассе в Брянском районе

Мужчина пострадал при столкновении трёх автомобилей на трассе в Брянском районе о происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе на 1 км региональной автодороги «Подъезд к аэропорту г. Брянска» – Тиганово произошла авария. 27-летний водитель не справился с управлением Lada Kalina. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в «МАЗ». От удара отечественный автомобиль отбросило на Ford Focus.

40-летний пассажир Lada Kalina с травмами попал в больницу. В отношении водителя отечественной легковушки инспекторы возбудили административное расследование. На водителя грузовика полицейские также составили протокол за остатки полиса ОСАГО.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.