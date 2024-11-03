Мужчина пострадал в ДТП на трассе а Брянском районе

47-летний мужчина попал в больницу после ДТП на трассе а Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В Брянском районе на 151 км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 46-летняя женщина-водитель за рулём Ford Kuga на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не пропустила Nissan Almera. 47-летний мужчина ехал по главной дороге. При столкновении водитель Nissan получил травмы. Его госпитализировали.

На женщину-водителя инспекторы составили протокол. Полиция проводит проверку.