Мужчина провалился под лёд в Брянске

Мужчина провалился под лёд на озере в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне днём в спасательное ведомство поступила информация о происшествии на водном объекте. Под лёд на пруде Орлик-5 в Брянске провалился мужчина. Прибывшие на вызов спасатели достали пострадавшего из воды.

В региональном МЧС напомнили, что весной на лёд выходить опасно.