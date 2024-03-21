Мужчина провалился под лёд в Брянске
Мужчина провалился под лёд на озере в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Накануне днём в спасательное ведомство поступила информация о происшествии на водном объекте. Под лёд на пруде Орлик-5 в Брянске провалился мужчина. Прибывшие на вызов спасатели достали пострадавшего из воды.
В региональном МЧС напомнили, что весной на лёд выходить опасно.
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