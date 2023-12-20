Мужчина сломал ногу в ДТП на брянской трассе

59-летний пассажир сломал ногу при столкновении двух машин на трассе в Унечском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 119 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе произошло ДТП. 40-летний водитель за рулём Renault врезался в остановившийся автомобиль «Ваз-211540». 49-летняя женщина на отечественной легковушки собиралась поворачивать налево и пропускала встречные автомобили.

Травмы в ДТП получил 59-летний пассажир «Ваза». Мужчину госпитализировали с переломом ноги.

Полиция проводит проверку по факту аварии.