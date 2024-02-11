Мужчина травмировал голову в ДТП в Брянске

52-летний мужчина попал с больницу с травмой головы после аварии в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Шоссейной в Брянске произошла авария. 54-летний водитель за рулём автобуса «ИМЯ-М 3006» не учел дистанцию и врезался в движущийся впереди Hyundai Solaris. Легковушка от удара съехала с дороги в дренажную канаву.

52-летний пассажир иномарки с закрытой черепно-мозговой травмой и субарахноидальным кровоизлиянием попал в больницу.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.