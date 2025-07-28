Мужчина утонул в озере в Почепском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 28 июля в спасательное ведомство поступила информация о происшествии на водном объекте в Почепском районе. В местном озере во время купания утонул мужчина.

На вызов прибыли специалисты спасательного центра. Тело мужчины из воды достали водолазы. В обстоятельства трагедии разбираются следователи.