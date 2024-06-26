Мужчина утонул в реке Десне в Брянске

Четыре дня спасатели искали тело мужчины, который утонул в реке Десне в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Вечером 21 июня в единую диспетчерскую службу поступила информация о происшествии на в Володарском районе Брянска. Очевидцы рассказали о тонущему в реке Десне человеке. на вызов моментально прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Оказалось, что в непредназначенном для купания месте утонул 29-летний житель Бежицы. Обнаружить его спасателям не удалось.

Ранним утром 25 июня тело заметили прохожие с Октябрьского моста. Через два часа мертвого мужчину спасатели вытащили воды. По факту смерти правоохранители проводят следственные действия.