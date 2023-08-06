Мужчина утонул в реке в Брянске

В реке Снежеть в областном центре утонул 50-летний мужчина. Об этом сообщили в городской администрации.

В диспетчерскую службу Брянска поступила информация о происшествии на водоеме. В Фокинском районе недалеко от садового общества «Северное» в реке Снежеть утонул мужчина.

Прибывшие на вызов спасатели обнаружили тело утонувшего в пяти метрах от берега. Погибшим оказался 50-летний житель Володарского района.

В администрации призвали жителей не купаться только в официально установленных местах.