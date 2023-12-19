Мужчине на голову упала наледь с крыши многоэтажки в Брянске

Пожилому мужчине на голову упала наледь с крыши многоэтажки в областном центре. Об этом сообщили в городской администрации.

19 декабря в Советском районе Брянска произошел несчастный случай. На проспекте Ленина с крыши дома №6 наледь упала на 68-летнего мужчину. С закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом теменной области госпитализирован в городскую больницу №1.

Обстоятельства происшествия устанавливает прокуратура. Надзорное ведомство оценит действия ответственных должностных сотрудников управляющей организации.