Мужчину с белой козой ищут в посёлке Дубрёжка

Информацию о мужчине можно сообщить на горячую линию «ЛизаАлерт» 88007005452 или в полицию 02, 102.

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22 сентября 79-летний Михаил Дмитриевич Поленок ушел из дома в посёлке Дубрёжка Красногорского района. С ним была белая коза. Обратно пенсионер не вернулся.

В Вязьме установили памятник электровозу ВЛ-60 В преддверии 20-летия компании ОАО «РЖД» на территории эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная открыли памятник электровозу серии ВЛ-60. В торжественном мероприятии приняли участие глава Вяземского района Инна Демидова, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров, а также работники и ветераны железнодорожной отрасли. — Этот труженик магистрали, который сегодня встал на вечную стоянку, – выражение нашей признательности,

На татами — юниоры В Смоленске прошли соревнования дзюдоистов, посвящённые памяти Михаила Егорова. Турнир по дзюдо состоялся в преддверии двух знаменательных дат – 1160-летия со дня основания Смоленска и 80-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Сила духа и тела В соревнованиях приняли участие 250 юношей и девушек в возрасте до 15 лет из регионов ЦФО, Республики Беларусь, а также