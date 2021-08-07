На 16-м этаже строящегося дома в Брянске застряла собака

В региональном ГУ МЧС рассказали о спасении животного.
Пожарные ГУ МЧС по Брянской области спасли собаку, застрявшую на 16-м этаже строящейся многоэтажки по проспекту Станке Димитрова в Советском районе.
Животное провело на высоте трое суток, но самостоятельно выбраться не смогло. Собаку вызволили сотрудники пожарно-спасательной части № 8.
«Выезды по спасению животных не входят в число прямых должностных обязанностей огнеборцев. Их главная задача – тушение пожаров и спасение людей из огня. В этом опасном и непростом деле каждая минута может стоить чьей-то жизни. Тем не менее в те моменты, когда при поступлении вызова помощь людям не требуется, сотрудники спасательного ведомства откликаются на просьбы оказать содействие в помощи братьям меньшим», – прокомментировали в региональном ГУ МЧС.
Так, весной этого года пожарные сняли двух котов, взобравшихся на деревья в Фокинском районе и парке Сосновый бор в Володарском.
Прошлым летом в Клетне из-за дождей обрушилось гнездо аистов. Уже подросшие, но еще не умеющие летать птенцы выпали на землю, а взрослая птица застряла в ветках. Ее спасли сотрудники пожарно-спасательной части № 21 по охране поселка Клетня. Птенцов местные жители взяли на попечение – в результате вся семья выжила.
07.08.2021 12:06
На улице Шевченко в Смоленске ограничат движение транспорта
Движение транспортных средств ограничат по улице Шевченко в Смоленске. Об ограниениях сообщили в пресс-службе городской администрации. Временные трудности связаны с ремонтом контактной сети троллейбусов в этой части Смоленска. Движение транспорта будет ограничено с 21:00 8 августа до 5:00 9 августа по улице Шевченко (от дома №76 до дома №84/2) и с 21:00 12 августа до
07.08.2021 11:27
Жительница Смоленска перевела мошеннику более 170 тысяч рублей
Всего жители Смоленской области “подарили” мошенникам более 300 000 рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. Жительница Смоленска 1954 года рождения сообщила стражам порядка, что ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил, что её деньги необходимо защитить от несанкционированного списания. Потерпевшая самостоятельно перевела злоумышленнику на 7 телефонных номеров
07.08.2021 07:42
Синоптики предупредили смолян о плохой погоде
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, какая погода ожидает местных жителей 7 августа. По данным Смоленского филиала ЦГМС 7 августа, на территории Смоленской области ожидаются ночью дожди, местами сильные, днём кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах гроза. Ветер южных направлений 6-11 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с. Сегодня на территории
06.08.2021 21:02
Две легковушки столкнулись в Хиславичском районе
Двойное ДТП с участием отечественных легковушек произошло 5 августа около девяти часов вечера на 38 км автодороги «Р120-Хиславичи-граница Республики Беларусь»(Хиславичский район), сообщает пресс-служба УГИБДД России по Брянской области. Водитель 1991 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ-21083», не выбрал необходимую безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2106», под управлением водителя 1982