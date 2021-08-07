На 16-м этаже строящегося дома в Брянске застряла собака

В региональном ГУ МЧС рассказали о спасении животного.

Пожарные ГУ МЧС по Брянской области спасли собаку, застрявшую на 16-м этаже строящейся многоэтажки по проспекту Станке Димитрова в Советском районе.

Животное провело на высоте трое суток, но самостоятельно выбраться не смогло. Собаку вызволили сотрудники пожарно-спасательной части № 8.

«Выезды по спасению животных не входят в число прямых должностных обязанностей огнеборцев. Их главная задача – тушение пожаров и спасение людей из огня. В этом опасном и непростом деле каждая минута может стоить чьей-то жизни. Тем не менее в те моменты, когда при поступлении вызова помощь людям не требуется, сотрудники спасательного ведомства откликаются на просьбы оказать содействие в помощи братьям меньшим», – прокомментировали в региональном ГУ МЧС.

Так, весной этого года пожарные сняли двух котов, взобравшихся на деревья в Фокинском районе и парке Сосновый бор в Володарском.

Прошлым летом в Клетне из-за дождей обрушилось гнездо аистов. Уже подросшие, но еще не умеющие летать птенцы выпали на землю, а взрослая птица застряла в ветках. Ее спасли сотрудники пожарно-спасательной части № 21 по охране поселка Клетня. Птенцов местные жители взяли на попечение – в результате вся семья выжила.