На Брянщине предстанет перед судом предполагаемая виновница ДТП, в котором погиб многодетный отец

Суд над предполагаемой виновницей смертельного ДТП под Трубчевском должен начаться в марте.

В марте суд первой инстанции начнет рассмотрение уголовного дела в отношении женщины 34 лет, которой инкриминируется причатность в смертельному ДТП в Трубческом районе Брянщины.

Трагедия разыграралась утром 19 декабря на 45 км трассы Брянск — Новозыбков — Трубчевск.

По версии следствия, водитель внезапно выехала на встречку, совершая обгон, и врезалась в автомобиль, которым управлял водитель 33 лет. Сам мужчина, оказавыший отцом трех детей, погиб, а находившиеся в салоне мальчик 8 лет и девочка 6 лет получили серьезные травмы головы и переломы и попали в больницу. Как выяснилось позже, погибщий ехал в Брянск забирать супругу с третьим малышом из роддома.

Со слов вдовы потерпевшего, обвиняемая возместила затраты на похороны, но не выплила компенсацию материального ущерба и морального вреда.