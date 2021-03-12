На Брянщине продолжает снижаться уровень преступности

Областная прокуратура проанализировала криминогенную ситуацию в Брянской области за первые два месяца 2021 года.

Уровень преступности в регионе скоратился до чуть больше 200 зарегистрированных преступлений на 100 тысяч население. Самые низкие показатели отмечаются в Жуковском, Клетнянском и Мглинском районах.

Всего за январь и февраль в целом по области зарегистрировано 2,5 тыс. преступлений, из них 48% приходится на долю деяний небольшой тяжести, 28% — средней. Из семи зарегистрированных убийств остается нераскрытым только одно. 41,7% приходятся на хищения имущества: 603 кражи, 39 грабежей и восемь разбоев. Экономических преступлений стало меньше на 16,6%, коррупционных — на 21,1%. Уличная преступность скоратилась на 6,6%. Ощутимое снижение отмечается по подростковой преступности — 14 зарегистрированных преступлений против 44 за январь и февраль 2020 года.

Более трети преступлений совершены повторно. 419 — в состоянии алкогольного опьянения, два — под воздействием наркотиков.

А вот преступления в сфере незаконного оборота наркотиков демонстрируют рост, особенно в Советском районе Брянска и Карачевском, Клинцовском и Почепском — области.