На Брянщине проломило снегом крышу остановки

Инцидент обошелся без пострадавших.

В поселке Локоть Брасовского района Брянщины проломило снегом крышу остановки общественного транспорта.

Рассказавший об этом участник местного сообщества во ВКонтакте предположил, что из-за вчерашнего резкого потепления снег на крыше павильона набух водой и стал тяжелее, а крыша не выдержала его веса.

Вчера по всей Брянской области резко потеплело после обильных снегопадов, которые продолжались несколько дней.