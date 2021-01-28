На Брянщине проверяющим за день попались 37 безмасочников

В Брянске во вторник зафиксировали четыре нарушения масочного режима.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине накануне вечером сообщил о результатах рейдов по предприятиям торговли, общепита и бытовых услуг, которые чиновники совместно с полицейскими провели во вторник, 26 января.

Всего проверили 463 объекта и выявили 37 фактов нарушения масочного режима их работниками и клиентами.

В Брянске проверяющие обошли 74 объекта и выявили четырех безмасочников.