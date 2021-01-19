На Брянщине с начала зимы зафиксировали две смерти от обморожений

Среднесуточная температура воздуха в регионе на девять градусов ниже нормы.

С начала зимы медики Брянщины зафиксировали две смерти, причиной которых стало обморожение. Оба были найдены на улицах Брянска.

Сейчас в ожоговом отделении проходят лечение шесть пациентов с диагнозом обморожение, один из них находится в реанимации.

Среднесуточная температура воздуха на Брянщине держится на уровне на девять градусов ниже нормы.

Во время морозов медики рекомендуют брянцам одеваться теплее, по возможности проводить на улице минимум времени, а при таких симптомах как побеление и потеря чувствительнрости кожи или легкое покалывание. не говоря уж о более тяжелых, без промедления обращаться к врачу.