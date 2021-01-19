На Брянщину экстрадировали из Беларуси предполагаемого главаря контрабандистов

Подследственный обвиняется в организации незаконных поставок сигарет через Брянскую область.

Белорусские следователи по просьбе брянских коллег экстрадировали в наш регион задержанного на территории сопредельного государства предполгаемого главаря сигаретной мафии.

По версии следствия, мужчина организовал контрабандные поставки в Россию белорусских сигарет через Брянскую область. Закупаемый под его руководством в Беларуси контрафакт ввозился в Россию и реализовывался в розницу из автомобилей.

Доход организованной им преступной группы за пять лет по предварительной оценке следствия превысил 1 млрд рублей.

Оперативники ФСБ и полиции задержали 12 человек, обвиняемых в причатсности к криминимальному сообшеству, и изъяли и арестовали имущество на 40 млн рублей.

Следственные действия продолжаются. В частности, до передачи дела в суд предстоит завершить ряд экспертиз.