Дело о контрабанде сигарет возбудили брянские таможенники

Дело о контрабанде более 900 пачек сигарет возбудили брянские таможенники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В контрольном пункте «Красный Камень» мобильная группа Брянской таможни остановила фургон под управлением гражданина Республики Беларусь. В машине сотрудники обнаружили свыше 900 пачек сигарет белорусского производства без российских акцизных марок. Водитель спрятал их в проёме между передними и задними сиденьями и прикрыл личными вещами.

«Стоимость незаконно ввезенных табачных изделий составила свыше 120 тысяч рублей, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, дознание по нему окончено», — уточнил заместитель начальника Брянской таможни Сергей Шульгин.

Уголовное дело направлено в суд. Контрабандисту грозит крупный штраф или лишение свободы.

Фото пресс-службы Брянской таможни