На Калинина в Брянске погиб 16-летний мотоциклист (ВИДЕО)

Водитель мотоцикла не справился с управлением.

16-летний мотоциклист погиб в Брянске в результате ДТП. Смертельная авария произошла 23 июля около 21.35 на улице Калинина, сообщает областная ГИБДД.

Несовершеннолетний водитель водитель мотоцикла Xinling, двигаясь в сторону улицы Комарова, сначала врезался в Chevrolet Cruze, 22-летний водитель которого поворачивал налево. Затем мотоциклиста отбросило на встречный Renault Megane под управлением 39-летнего водителя.

Пострадавшего увезли на скорой, однако спасти ему жизнь медикам не удалось. От полученных травм водитель мотоцикла скончался.