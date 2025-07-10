На карьере в Брянском районе погиб подросток

Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка при купании на карьере в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Вечером 9 июня в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о происшествии на карьере «Коса» Брянского района. Прибывшие на вызов водолазы спасцентра вытащили из воды тело подростка.

Прокуратура и следственный комитет устанавливают обстоятельства несчастного случая. По предварительной информации, пять подростков пошли на карьер купаться. 16-летний парень нырнул и не вынырнул. Подростки сами пытались его найти, но безуспешно.