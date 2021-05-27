На Кургане в Брянске автомобилист сбил мотоциклиста

Водитель «Волги» не уступил дорогу.

30-летнйи мотоциклист пострадал в результате ДТП в Советском районе Брянска. Авария произошла 26 мая около 15.00 на улице Дуки, в районе Кургана Бессмертия.

Как сообщает городской ОГИБДД, 36-летний водитель «ГАЗ-31105» выезжал с прилегающей территории у дома № 65 по улице Дуки. Поворачивая налево, в сторону улицы Бежицкой, он не уступил дорогу и сбил мотоциклиста.

Водитель мотоцикла получил ушиб и гемартроз правого коленного сустава. По результатам медицинского, освидетельствования водители были трезвыми.