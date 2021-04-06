На Московском проспекте Брянска маршрутка проломила ограждение (ВИДЕО)

Авария произошла на путепроводе между остановкой «Брянск II» и Дворцом железнодорожников.

Крупная авария произошла утром 5 апреля на Московском проспекте в Фокинском районе. Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель маршрутки № 34, двигаясь в сторону Дворца железнодорожников, не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение на путепроводе.

В результате повреждения получили и маршрутное такси, и металлическое ограждение. На месте работают медики, спасатели и полицейские.

Из-за ДТП на проспекте образовалась большая пробка.

Официальной информации о случившемся и числе пострадавших пока не поступало.