На обман с инвестициями попались 11 брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувший неделе в правоохранительные органы Брянщины обратились 11 жителей, которые пострадали от действий

лжеэкспертов по инвестициям. Злоумышленники предлагали поучаствовать в схемах по быстрому заработку. Жертв переводили на указанные счета свои сбережения. Но прибыли они не получили. А мошенники переставали выходить на связь.

11 жителей региона отдали лжеэкспертам по инвестициям 2 618 000 рублей.