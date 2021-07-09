На остановке в Брянске умер мужчина

Очевидцы вызвали скорую и полицию.

Днем 9 июля на остановке на Новом Городке в Бежицком районе Брянска умер мужчина. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. Они вызвали скорую помощь – медики диагностировали смерть. Вскоре на место ЧП прибыли сотрудники полиции.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.