Пятеро жителей получили ранения при обстреле Суземки

Пятеро жителей с ранениями доставлены в больницу после артобстрела посёлка Суземка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 27 февраля под артиллерийский обстрел ВСУ попал посёлок городского типа Суземка. Снаряды попали в центр населённого пункта.

«В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил Александр Богомаз.

Чуть позже губернатор сообщил ещё о двух пострадавших.