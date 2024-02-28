Пятеро жителей получили ранения при обстреле Суземки
Пятеро жителей с ранениями доставлены в больницу после артобстрела посёлка Суземка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Вечером 27 февраля под артиллерийский обстрел ВСУ попал посёлок городского типа Суземка. Снаряды попали в центр населённого пункта.
«В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил Александр Богомаз.
Чуть позже губернатор сообщил ещё о двух пострадавших.
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