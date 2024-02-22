В Суземке закончился капремонт школы № 2

В Суземке капитально отремонтировали школу № 2 за 137 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

После капитального ремонта открылась школа № 2 в Суземке. Подрядчик полностью привел здание в порядок. Также для учреждения купили новую мебель и оборудование. На преображение школы из федерального, областного и местного бюджетов потратили 137 млн рублей.

С 2022 года по федеральной программе капремонта школ в регионе привели в порядок 60 зданий образовательных учреждений. В этом году модернизация ждёт 13 школ. На это потратят 942,5 млн рублей, в том числе 845,1 млн рублей – из федерального бюджета.