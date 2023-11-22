На пожаре в Брянске погиб мужчина

На пожаре в квартире многоэтажки в Брянске погиб мужчина. Об этом сообщили в городской администрации.

Утром 22 ноября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Володарском районе областного центра. В доме №54 по улице Володарского загорелась квартира. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из подъезда 25 человек.

Оказалось, что в квартире на третьем этаже загорелся диван и постельные принадлежности. Проживающий там 66-летний инвалид по зрению погиб. С огнем спасатели справились за 20 минут.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за курения в постели. Причины пожара выяснят эксперты.