На пожаре в Брянске погиб мужчина
На пожаре в квартире многоэтажки в Брянске погиб мужчина. Об этом сообщили в городской администрации.
Утром 22 ноября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Володарском районе областного центра. В доме №54 по улице Володарского загорелась квартира. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из подъезда 25 человек.
Оказалось, что в квартире на третьем этаже загорелся диван и постельные принадлежности. Проживающий там 66-летний инвалид по зрению погиб. С огнем спасатели справились за 20 минут.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за курения в постели. Причины пожара выяснят эксперты.
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