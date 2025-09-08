На пожаре в Карачеве пострадала женщина

На пожаре в жилом доме в Карачеве пострадала женщина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

5 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Карачеве. На улице Мира загорелся частный жилой дом.

На вызов оперативно прибыли две пожарные автоцистерны. Спасатели быстро ликвидировали возгорание. В огне пострадал женщина. С ожогами её отвезли в больницу.

Причину пожара устанавливают специалисты.