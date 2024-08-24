На пожаре в Клинцах мужчина и женщина получили ожоги

На пожаре в гараже в Клинцах мужчина и женщина получили ожоги. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городском округе Клинцы. В посёлке Займище на улице Центральная загорелся гараж.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны. Спасатели ликвидировали возгорание за час.

Ожоги получили мужчина и женщина. Причину происшествия выясняют эксперты.