На пожаре в Клинцовском районе пострадал человек

На пожаре в жилом доме в посёлке Клинцовского района пострадал человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Клинцовском районе. В посёлке Ущерпье на улице Советская загорелся жилой дом.

Прибывшие на вызов два отделения на автоцистернах справились с огнём за 10 минут. На пожаре пострадал человек. Причину возгорания предстоит выяснить экспертам.