На пожаре в пятиэтажке Брянска пострадали люди
Два человека пострадали на пожаре в пятиэтажном доме в Брянске. О происшествии сообщили в региональном МЧС.
В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в жилом доме в Бежицком районе Брянске. В переулке Камвольный загорелась многоэтажка. Пожар произошел в квартире на втором этаже.
Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали из дома 19 жильцов. Травмы на пожаре получили два человека.
Огнем спасатели потушили за полчаса. Причину возникновения пожара установят специалисты.
Читайте также
Новости регионов
Смоленским школьникам напомнили о правилах безопасности на железной дороге
Сегодня для учащихся 3-х классов средней школы № 5 города Смоленска железнодорожники провели урок безопасности в рамках профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проводится на Московской железной дороге с 1 по 30 сентября. Ребятам в игровой форме рассказали, где и как переходить пути, напомнили правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры, познакомили с основными железнодорожными профессиями,
Перевозки пассажиров по железной дороге в Смоленской области выросли на 15,5% за 8 месяцев
В январе — августе 2023 года с железнодорожного и пригородного вокзалов в Смоленске отправлено 647,9 тыс. пассажиров, что на 15,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в пригородном сообщении перевезено 138,7 тыс. человек (+12,4%), в дальнем следовании – 509,2 тыс. человек (+16,3%). Наиболее востребованными были рейсы из Смоленска в Москву и Минск, а