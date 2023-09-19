На пожаре в пятиэтажке Брянска пострадали люди

Два человека пострадали на пожаре в пятиэтажном доме в Брянске. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в жилом доме в Бежицком районе Брянске. В переулке Камвольный загорелась многоэтажка. Пожар произошел в квартире на втором этаже.

Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали из дома 19 жильцов. Травмы на пожаре получили два человека.

Огнем спасатели потушили за полчаса. Причину возникновения пожара установят специалисты.