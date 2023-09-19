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На пожаре в пятиэтажке Брянска пострадали люди

2023, 19 сентября 12:36 Происшествия
На пожаре в пятиэтажке Брянска пострадали люди
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Два человека пострадали на пожаре в пятиэтажном доме в Брянске. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в жилом доме в Бежицком районе Брянске. В переулке Камвольный загорелась многоэтажка. Пожар произошел в квартире на втором этаже. 

Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали из дома 19 жильцов. Травмы на пожаре получили два человека. 

Огнем спасатели потушили за полчаса. Причину возникновения пожара установят специалисты.

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