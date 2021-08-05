На Советской в Брянске устраняют прорывы водопровода

Работы обещают завершить в течение дня.

Сотрудники МУП «Брянский городской водоканал» устраняют порывы на водопроводной сети в районе улицы Советской. Как сообщает городская администрация, здесь произошло сразу несколько порывов.

Накануне аварийные бригады устранили протечки на водоводе на пересечении улицы Советской и 2-го Советского переулка и на пересечении улицы Фокина и проспекта Станке Димитрова.

5 августа ремонт ведется у дома № 62 по улице Советской. Работы завершатся в течение дня.

По окончании ремонта разрушенные участки дороги засыплют грунтом и щебнем, после чего заасфальтируют.