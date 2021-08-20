На стальзаводе в Брянске обнаружили корову (ВИДЕО)

Животное свободно разгуливает по территории предприятия.

На территорию стальзавода в Бежицком районе Брянска пробралась корова. Прогуливающееся животное снял на видео один из сотрудников предприятия по пути на работу. Запись он опубликовал в соцсетях. Как корова смогла проникнуть на завод и почему ею не заинтересовалась охрана, неизвестно.

«Подоите бедное животное. У нее полное вымя», – пишут интернет-пользователи.

Местные жители сообщают, что хозяйка не следит за животным – в результате то бродит по все округе.

«Про эту корову уже и телевидение местное показывало, она ночами бродит, я ее в одиннадцатом часу вечера чуть на развязке на капот не поймала», – рассказала жительница Бежицы.