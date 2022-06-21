На трассе в Комаричском районе в аварии пострадали люди

Спасатели смыли с дороги масло и бензин.

На 434 км трассы федерального значения М-3 в Комаричском районе в аварии пострадали люди. Об этом сообщили в региональном МЧС.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло около полудня. В результате есть пострадавшие. Прибывшие на место спасатели смыли с дороги масло и бензин.

Подробной информации от ГИБДД пока не поступало.