На улице Горького в Брянске сделали искусственную неровность

2026, 30 июля 11:12

На улице Горького в Брянске сделали искусственную неровность по решению суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры в Советском районе города Брянска выявили нарушение законодательства о безопасности дорожного движения.

На дороге около дома № 56 по улице Горького расположен нерегулируемый пешеходный переход. Он находится в рядом со входом на территорию образовательного учреждения. При этом он не оборудован искусственной неровностью для ограничения скорости движения машин. Это нарушает требования федерального законодательства.

Прокуратура обратилась в суд с иском. После этого нарушения были устранены.