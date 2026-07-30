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Происшествия

На улице Горького в Брянске сделали искусственную неровность

2026, 30 июля 11:12
На улице Горького в Брянске сделали искусственную неровность
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На улице Горького в Брянске сделали искусственную неровность по решению суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Сотрудники прокуратуры в Советском районе города Брянска выявили нарушение законодательства о безопасности дорожного движения.

На дороге около дома № 56 по улице Горького расположен нерегулируемый пешеходный переход. Он находится в рядом со входом на территорию образовательного учреждения. При этом он не оборудован искусственной неровностью для ограничения скорости движения машин. Это нарушает требования федерального законодательства. 

Прокуратура обратилась в суд с иском. После этого нарушения были устранены.

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