Брянские полицейские раскрыли кражу 345 тысяч рублей из шубы

2026, 23 июля 12:48

Брянские полицейские раскрыли кражу 345 тысяч рублей из шубы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Володарского района Брянска. Женщина обнаружила пропажу 345 тысяч рублей, которые она хранила в кармане висевшей в шкафу шубы.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 40-летний житель областного центра ранее уже был судим.

Мужчина познакомился с потерпевшей в интернете. Женщина позвала его к себе домой. Во время совместного распития спиртного между ними произошла ссора. Хозяйка выгнала нового приятеля, а сама вышла на улицу «проветриться». Покидая чужое жилье, злоумышленник обыскал шкаф и нашёл сбережения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он смог вернуть 70 тысяч рублей. Остальное он потратил на аренду гостиницы, покупку дорогостоящего спиртного и продуктов.