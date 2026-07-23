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Криминал

Брянские полицейские раскрыли кражу 345 тысяч рублей из шубы

2026, 23 июля 12:48
Брянские полицейские раскрыли кражу 345 тысяч рублей из шубы
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Брянские полицейские раскрыли кражу 345 тысяч рублей из шубы. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась жительница Володарского района Брянска. Женщина обнаружила пропажу 345 тысяч рублей, которые она хранила в кармане висевшей в шкафу шубы.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 40-летний житель областного центра ранее уже был судим.

Мужчина познакомился с потерпевшей в интернете. Женщина позвала его к себе домой.  Во время совместного распития спиртного между ними произошла ссора. Хозяйка выгнала нового приятеля, а сама вышла на улицу «проветриться». Покидая чужое жилье, злоумышленник обыскал шкаф и нашёл сбережения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он смог вернуть 70 тысяч рублей. Остальное он потратил на аренду гостиницы, покупку дорогостоящего спиртного и продуктов.

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