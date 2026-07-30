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Происшествия

Брянский суд взыскал полмиллиона рублей с УК для провалившегося в лестницу ребёнка

2026, 30 июля 10:10
Брянский суд взыскал полмиллиона рублей с УК для провалившегося в лестницу ребёнка
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Брянский суд взыскал полмиллиона рублей с УК в пользу ребёнка, провалившегося в дыру в лестнице в многоквартирных доме. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники прокуратуры Брасовского района провела проверку по факту падения ребёнка в подъезде многоквартирного дома на улице Ленина в посёлке Локоть. 5 мая 2026 года мальчик наступил на поврежденную часть деревянного пола лестничной площадки и провалился в образовавшийся проем. Он ударился об острый край деревянной ступени.

Работники надзорного ведомства установили, что управляющая организация не проводила осмотры подъездов и лестничных клеток, а также планово-предупредительные ремонты.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с обслуживающей организации в пользу пострадавшего ребёнка 500 тысяч рублей.

Прокурор также внес представление директору управляющей компании. Лестницу в доме отремонтировали. Также проверили 20 находящихся в управлении организации многоквартирных дома с деревянным напольным покрытием. После этого ещё в трёх домах сделали ремонт.

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