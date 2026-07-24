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Лестницу в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры

2026, 24 июля 14:38
Лестницу в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры
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Лестницу в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  

 

В прокуратуру обратились жители Советского района города Брянска. Они пожаловались на состояние лестничного перехода, расположенного между домами № 7 и 11 по улице Романа Брянского.

Проверяющие выяснили, что бетонное основание ступеней повреждено, а также частично отсутствует поручни. Это создает угрозу для жизни и здоровья граждан, особенно в зимний период.

Прокуратура внесла представление в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству горадминистрации. После этого лестницу отремонтировали.

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