Лестницу в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры

2026, 24 июля 14:38

Лестницу в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру обратились жители Советского района города Брянска. Они пожаловались на состояние лестничного перехода, расположенного между домами № 7 и 11 по улице Романа Брянского.

Проверяющие выяснили, что бетонное основание ступеней повреждено, а также частично отсутствует поручни. Это создает угрозу для жизни и здоровья граждан, особенно в зимний период.

Прокуратура внесла представление в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству горадминистрации. После этого лестницу отремонтировали.