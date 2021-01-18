На улице Коммунальная в Брянске ночью сгорел автомобиль

18 января в 03:27 на улице Коммунальная в Бежицком районе Брянска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области поступило.

К месту вызова выехали две пожарные машины. Горел моторный отсек и салон легкового автомобиля на общей площади 2 м2.

В 03:35 пожар был локализован, а в 03.37 ликвидирован. К счастью, травмированных нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, в Фокинском районе Брянска при пожаре в подвале пострадал человек.