На водителя Росгвардии, сбившего двух детей в Новозыбкове, завели уголовное дело

Прокуратура взяла расследование под контроль.

По факту ДТП с машиной Росгвардии, водитель которой сбил двух мальчиков в Новозыбкове, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, ДТП произошло вечером 28 мая на перекрестке улиц Комсомольской и Садовой в Новозыбкове.

Как сообщает региональная прокуратура, наряд Новозыбковского МОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Брянской области на служебном автомобиле пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. Со стороны улицы Комсомольской на проезжую часть на электросамокате выехали два 10-летний мальчика.

Детей госпитализировали с травмами. Известно, что одного из них доставили в Брянск.

На место происшествия выезжал новозыбковский межрайонный прокурор Виталий Гончаров. Контроль над расследованием уголовного дела взяла Прокуратура Брянской области.