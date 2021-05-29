Машина Росгвардии сбила двух детей на переходе в Новозыбкове (ВИДЕО)

У одного из них тяжелые травмы.

Вечером 28 мая на перекрестке улиц Садовой и Комсомольской в Новозыбкове машина Росгвардии сбила двух мальчиков.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, дети пересекали проезжую часть на самокате на мигающий зеленый сигнал светофора. Машина с большой скоростью двигалась на красный.

Известно, что один ребенок получил тяжелые травмы – его доставили в Брянск. В региональном Управлении Росгвардии проводят проверку по факту случившегося.