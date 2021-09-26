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На железнодорожном предприятии в Брянске нашли мину и снаряды

2021, 26 сентября 12:07 Происшествия
На железнодорожном предприятии в Брянске нашли мину и снаряды
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Взрывоопасные предметы обезвредили.

25 сентября на территории ЗАО «Брянское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» по улице Вокзальной в Брянске обнаружили 82-миллиметровую мину и два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда.

На место прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны изъяли и обезвредили. Пострадавших нет.

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