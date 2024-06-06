Набросившуюся на приятеля с ножом женщину брянский суд отправил в колонию

Жительницу брянского посёлка, набросившуюся на приятеля с ножом, суд отправил в колонию на два с половиной года. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказалась 31-летняя жительница Рогнединского района.

Ночью 5 мая женщина у себя дома в посёлке Рогнедино поссорилась со знакомым. Она три раза ударила приятеля ножом в грудь. Мужчина остался жив, но получил тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновную к двум с половиной годам в колонии. Отбывать наказание она будет после достижения её ребенком 14 лет.