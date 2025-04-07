Начальницу брянского почтового отделения обвиняют в хищении «чернобыльских выплат»

Начальницу почтового отделения в Комаричском районе обвиняют в хищении «чернобыльских выплат» у женщин с детьми. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о растрате с использованием служебного положения. В преступлении обвинили начальницу почтового отделения в Комаричском районе.

По версии следствия, с 2016 по 2023 год женщина похитила более 167 тысяч рублей «чернобыльских выплат», предназначенных местной жительнице и её детям. Женщине грозит до шести лет колонии.