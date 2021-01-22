Начальник отдела брянского управления автодорог задержан за получение взяток песком

По информации СУ СК РФ по Брянской области, начальник отдела технического надзора казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области» задержан по подозрению в получении взяток в виде имущества в крупном размере.

С июля по октябрь 2020 года начальник отдела Управления автомобильных дорог Брянской области получал от руководства коммерческих предприятий взятки в виде песка, щебня, асфальтобетонной смеси, предназначенных для строительства автомобильных дорог региона, за общее покровительство и попустительство при исполнении государственных контрактов.

Строительные материалы коммерческие организации передавали его знакомому.

Всего начальник отдела учреждения получил взяток на общую сумму более 770 тысяч рублей.